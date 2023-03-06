Watch: Highlights of Day 1 of FSU's practice

Watch: Highlights of Day 1 of FSU’s practice

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TheOsceola – Watch: Highlights of Day 1 of FSU’s practice

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Curt Weiler

TheOsceola

Senior Writer

Video highlights from Day 1 of Florida State’s spring practice.

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