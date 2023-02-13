WATCH: Dennis Gates previews matchup with Auburn

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PowerMizzou.com Staff

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Hear from Mizzou’s head coach on Monday morning coming off a win over Tennessee and ahead of Tuesday’s game at Auburn

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