Van Horn, Slavens, Carter, Foutch react to 7-2 win over Tennessee

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Mason Choate

HawgBeat

Managing Editor

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Watch Arkansas head coach Dave Van Horn, 1B Brady Slavens, RHP Dylan Carter and RHP Christian Foutch talk the 7-2 win over Tennessee on Sunday.

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