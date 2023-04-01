Van Horn, players talk 9-6 win over Alabama

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Mason Choate

HawgBeat

Managing Editor

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Watch Arkansas head coach Dave Van Horn, Hagen Smith, Tavian Josenberger and Caleb Cali talk Arkansas’ 9-6 win over Alabama on Saturday.

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