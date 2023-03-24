Van Horn, Josenberger, Hollan, Robinett react to 9-3 win at LSU

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Watch Arkansas head coach Dave Van Horn, center fielder Tavian Josenberger, starting pitcher Hunter Hollan and pinch hitter Reese Robinett give their thoughts on Friday’s 9-3 win over LSU.
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