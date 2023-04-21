Van Horn, Bohrofen 7-3 loss at Georgia

Van Horn, Bohrofen 7-3 loss at Georgia

by
WATCH: Van Horn, Bohrofen 7-3 loss at Georgia

{{ timeAgo(‘2023-04-21 20:39:36 -0500’) }}
baseball
Edit


Mason Choate

HawgBeat

Managing Editor

NOT A SUBSCRIBER? SIGN UP TODAY FOR ACCESS TO ALL OF HAWGBEAT’S PREMIUM CONTENT AND FEATURES

Watch Arkansas head coach Dave Van Horn and left fielder Jace Bohrofen recap Friday’s 7-3 loss at the Georgia Bulldogs.

**JOIN THE CONVERSATION WITH ARKANSAS FANS ON THE TROUGH, HAWGBEAT’S PREMIUM MESSAGE BOARD**

Certain Data by Sportradar

© 2023 Yahoo. All rights reserved.