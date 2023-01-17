USC freshman WR Zachariah Branch wins fastest man competition in Hawaii

USC freshman WR Zachariah Branch wins fastest man competition in Hawaii

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TrojanSports – USC freshman WR Zachariah Branch wins fastest man competition in Hawaii

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football
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Ryan Young

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HONOLULU — On the first set of skills challenges during Polynesian Bowl practice week, USC five-star freshman wide receiver Zachariah Branch narrowly edged out Nebraska four-star wide receiver Malachi Coleman in the fastest man competition.

Watch the race here:

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