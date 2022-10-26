University Book Store Headlines: 10.26.2022

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PURDUE FOOTBALL
Purdue looks to get healthy in off week – GoldandBlack.com | Journal and Courier
Radio: Purdue looking to rebound on bye week – GoldandBlack.com
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PURDUE BASKETBALL
Preseason Prospectus: Braden Smith – GoldandBlack.com
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OLYMPIC SPORTS/OTHER
MGolf: Wraps up well at Isloworth – Purduesports.com
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Darryl Zammit (1967) Defensive Tackle, Football
Katie Gearlds (1984) Guard/Forward, Women’s Basketball
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