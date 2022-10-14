University Book Store Headlines: 10.14.2022

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Boiling Over: Purdue recruiting information and more – GoldandBlack.com

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VB: Road and home matches for the Boilermakers – Purduesports.com

PURDUE BOILERMAKERS BORN TODAY

John Wooden (dec.) (1910) Guard, Men’s Basketball

Dave Schellhase (1944) Forward, Men’s Basketball

Don Coller (1952) Assistant Coach, Football

Pat Manahan (1955) Guard, Men’s Basketball

Steve Reid (1961) Guard, Men’s Basketball

Nick Pilipauskis (1980) Center, Football

PURDUE BOILERMAKERS BORN OCT. 15

Jim Beirne (dec. 5/28/2021) (1946) Offensive End, Football

Tim Armstrong (1953) Middle Guard, Football

Nick Holt (1962) Assistant Coach, Football

Blaine Bennett (1964) Assistant Coach, Football

Jim Bridge (1969) Assistant coach, Football

Lonnie Palelei (1970) Defensive Tackle, Football

Luis Smikle (1970) Fullback, Football

Randall Lane (1976) Wide Receiver, Football

Chris Barclay (1983) Assistant Coach, Football

Corey Clements (1991) Offensive Lineman, Football

Stephen Toyra (1993) Guard, Men’s Basketball

PURDUE BOILERMAKERS BORN OCT. 16

Rick Schavietello (1950) Linebacker, Football

Matt Hernandez (1961) Defensive Tackle, Football

Damon Taylor (1966) Strong Safety, Football

Dirk Handlin (1973) Linebacker, Football

Steve Ennis (1979) Running Back, Football

Albert Evans (1989) Running Back, Football

Arsenio Curry (1989) Wide Receiver, Football

Brennan Thieneman (1997) Safety, Football

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