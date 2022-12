últimas noticias de la selección argentina y los partidos que se vienen, minuto a minuto

Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappe

02.27 Luka Modric sobre Argentina: “Vamos a intentar hacer el mejor partido del torneo de nuestras vidas”

El símbolo de Croacia, Luka Modric, habló en una entrevista sobre el inminente cruce ante la Argentina y la chance de poder disputar otra final de mundo: “Es impresionante estar otra vez en una semifinal del Mundial, es algo increíble lo que está haciendo esta selección”.

En ese sentido, consideró que tienen menos presión por ser “ un país pequeño”. “Como somos un país pequeño, nadie nos echa en cuenta, pero nosotros no tenemos problemas con esto, de que sean otros los favoritos y estar nosotros en la sombra”, sostuvo.

El volante croata Luka Modric durante una rueda de prensa en la víspera del partido contra Brasil por los cuartos de final del Mundial, el jueves 8 de diciembre de 2022, en Doha, Qatar. (AP Foto/Darko Bandic)

“Argentina es un equipo grande, no solo tengo ganas de jugar contra un jugador. Claro que Leo Messi es muy grande, el mejor jugador de ellos, y vamos a tener muchas dificultades para pararlo, pero estamos preparados y vamos a darlo todo. Vamos a intentar hacer el mejor partido del torneo de nuestras vidas. Espero que sea suficiente para estar en la final”, explicó.

01.50 La FIFA desplazó del Mundial al árbitro español que dirigió Argentina-Países Bajos

En medio de la controversia por los incidentes en el partido de Argentina con Países Bajos, la FIFA desplazó este domingo al árbitro español Antonio Matheu Lahoz del Mundial de Fútbol de Qatar 2022. La organización dispuso que el referí no continúe en el torneo.

De acuerdo con los datos estadísticos entregados por la propia FIFA, Lahoz se convirtió en el árbitro con más tarjetas amarillas exhibidas en un encuentro. En total amonestó a 14 jugadores.

Lionel Messi fue uno de los amonestados por el árbitro Mateu Lahoz en el enfrentamiento ante Países Bajos – Créditos: @ALBERTO PIZZOLI

Además, la FIFA contabilizó que en el partido hubo 48 infracciones sancionadas, 30 de los neerlandes y 18 de la selección albiceleste.

El árbitro español fue acusado en este sentido, de no encauzar con autoridad las discusiones y grescas de los protagonistas de ambos conjuntos en el campo de juego. Los dos equipos denunciaron provocaciones que caldearon el ambiente tanto durante el partido como en los minutos posteriores.

Continuar leyendo la historia

01.15 El polémico comentario con emojis de Mbappé a Cristiano en Instagram

Las imágenes de Cristiano Ronaldo en las que abandona el campo de juego llorando luego de la derrota en cuartos de final contra Marruecos se volvieron virales en todo el mundo, y a través de las redes sociales miles de fanáticos y compañeros del fútbol y otros deportes le dieron ánimos en sus posteos de Instagram.

Uno de ellos fue la estrella del fútbol francés Kylian Mbappé, quien en una publicación le escribió tres emojis que no dejan dudas sobre a quién elige en la competencia por ser el mejor de la historia entre el luso y Lionel Messi. Puso una corona en sinónimo de “rey”, una manos “rezando” y una cabra en alusión a “GOAT” (Greatest Of All Times) “El más grande de todos los tiempos”.

El comentario de Mbappe a Cristiano Ronaldo

Esto llamó la atención de miles de usuarios en las redes que le comentaron el mensaje al frances recordándole que juega con Lionel Messi, quien mayormente conocido como GOAT, “se olvidó que juega con Messi”, le escribieron. Sin embargo, el fanatismo de Mbappé por Cristiano se remonta a su infancia y es que con su salto al estrellato se supo de la fascinación que tenía por el jugador portugués con posters y afiches en las paredes de su habitación.

Otro que se sumó con mensajes de ánimo, fue su excompañero del Manchester United, Garnacho, que le dedicó un corazón rojo.

00.45 Echaron a la influencer croata del partido entre Croacia y Brasil por su “provocadora” vestimenta

La joven influencer croata de 30 años que se viralizó en los primeros partidos de Croacia en la fase de grupos por la vestimenta que elegía para ver los partidos, Ivana Knoll, fue expulsada del estadio por su “provocadora” ropa de látex, justo antes de que empiece el partido entre Brasil y Croacia, que terminaría con la victoria de los europeos por penales.

“No permiten que los fanáticos se tomen fotos conmigo y no me permiten posar para fotos aquí en la barandilla”, dijo la croata nacida en Alemania en 1992 al diario alemán Bild en alusión a la seguridad del estadio. “Les pregunté por qué eran tan groseros”, agregó.

Sin embargo, explicó que hasta el momento no había tenido ningún inconveniente en el Mundial. “Es realmente genial. Nadie me ha dicho nunca que me cubra. Todo el mundo quiere fotos conmigo, incluso los lugareños. Solo en Twitter hubo una reacción negativa de un qatarí. Pero probablemente solo quería llamar la atención”, sostuvo al mismo medio.

Además, adelantó sus planes para el resto de la competición: “De hecho, quería irme cuando los croatas fueran eliminados. Pero ahora definitivamente me quedo hasta la final, sin importar quién juegue allí”.

00.10 El árbitro de la semifinal contra Croacia ya dirigió a la Argentina en fase de grupos

El árbitro italiano Daniele Orsato será el encargado de dirigir el duelo de semifinales del Mundial de Catar 2022 entre Argentina y Croacia, el próximo martes a las 20.00 en el Lusail Stadium.

Orsato, de 47 años, dirigió la final de la Liga de Campeones de 2020 entre Paris Saint-Germain y Bayern de Múnich y es árbitro internacional desde 2010. El italiano estará asistido por sus compatriotas Alessandro Giallatini y Ciro Carbone.

Será el segundo encuentro de Argentina que dirija el italiano, tras el duelo de la albiceleste contra México. Con la llegada de las rondas finales, el Mundial está subiendo la tensión hacia las actuaciones arbitrales y Orsato no se librará de la presión.

Argentina cargó duramente contra el colegiado español Mateu Lahoz, a pesar de avanzar a semifinales ante Países Bajos. Mientras, Portugal también desató su ira sobre el árbitro argentino Facundo Tello, después de ser eliminada por Marruecos.