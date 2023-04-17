The Morning Pitt: What stood out on offense in the spring game?

The Morning Pitt: What stood out on offense in the spring game?

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The Morning Pitt: What stood out on offense in the spring game? – Panther-lair

{{ timeAgo(‘2023-04-17 06:22:04 -0500’) }}
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Chris Peak

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Pitt’s offense found the end zone three times in the Blue-Gold Game, and today we’re looking at the standout players, the key takeaways and the most important play anyone on offense made at Acrisure Stadium.

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