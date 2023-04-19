The Morning Pitt: The state of Pitt's WR room after a transfer

The Morning Pitt: The state of Pitt’s WR room after a transfer

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The Morning Pitt: The state of Pitt’s WR room after a transfer – Panther-lair

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Chris Peak

Panther-lair

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Myles Alston went into the transfer portal yesterday, leaving Pitt with even fewer scholarship receivers on the roster. What’s the state of the Panthers’ receiver room after Alston’s departure? We’re breaking it down on today’s Morning Pitt.

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