Taquería Pendejo, el insólito nombre de un restaurante en Corea del Sur que causa sensación

‘Taquería Pendejo’ no es un nombre que se escuche todos los días. Y vaya que bautizar a un negocio requiere de mucha creatividad: es el punto de partida para saber qué tan bien le irá al emprendimiento. Se trata del gancho con el que se cautivará o ahuyentará a los comensales. Esta taquería no pudo tomar un riesgo más grande, aunque claro, sus visitantes no necesariamente saben lo que significa el nombre y eso es normal: están en Busán, Corea del Sur.

Los dueños del lugar trabajaron durante un tiempo en Estados Unidos y fue ahí donde escucharon la palabra que daría razón de ser a su restaurante: “Algunas personas nos han estado preguntando de dónde viene el nombre ‘pendejo’ o incluso si somos conscientes del significado. Antes, cuando trabajábamos en la parte trasera de la casa en los Estados Unidos, es como los cocineros solían llamarse, ¡pero de una manera amistosa! ¡Encontramos que suena algo divertido y pensamos que la palabra nos define muy bien!”, escribieron en una publicación de Instagram.

Por lo que se puede ver en sus publicaciones de Instagram, les va muy bien con la clientela coreana y también han usado estratégicamente la palabra ‘pendejo’. Pero todo parte de la comida: han llevado toda la calidad de la gastronomía mexicana. Birria, consomé, quesadillas, tequila y hasta un ramen con base de birria. Para tomar también se pueden pedir refrescos, tal cual se haría en una taquería de cualquier punto geográfico de México. Los precios resultan llamativos, pues no sólo son razonables, sino que hasta pueden mejorar a los que se encuentran en algunos restaurantes del país: un taco puede comprarse por 3 mil 500 won, es decir, unos 50 pesos. Por su parte, el consomé está en mil 500 won, unos 20 pesos mexicanos.

No hay certeza de cuál es el origen de los dueños del lugar, pero en diversas publicaciones han hecho referencia a que no son mexicanos, pero han decidido adoptar esa cultura tanto en la gastronomía, como en el nombre del lugar —hay memes en los que hacen juegos de palabras con el nombre y otros más en los que refieren que están aprendiendo a hablar español—. El restaurante se encuentra abierto todos los días, menos los miércoles, de 12:00 PM a 20:00 PM, con un descanso intermedio de 15:00 a 17:00.

Además los mencionados platillos, en el lugar tienen otros aditamentos muy mexicanos, como salsa Valentina o salsa Tabasco; además de dulces muy populares en México como paletas de mango enchilado y tamarindos picantes. Si uno viera su fachada sin saber que está en Corea del Sur, perfectamente podría confundirlo con cualquier restaurante de birria nacional, y es que no necesitaron de mucho para adornarla y dejar claro qué vendían: letras verdes y grandes que anuncian tacos, birria y tequila.

El lema del restaurante puede ver también en diversas partes del establecimiento haciendo chistes locales “este pendejo está trabajando duro” o en playeras con leyendas como “Pendejo is numero uno”. También en una parte del local puede leerse un recibimiento en español: “¡Bienvenidos a taquería pendejo”. Además de subir memes, en sus redes sociales comparten videos del funcionamiento del local y también de la receta mágica para hacer birria: y sí, una vez visto el video, queda claro que saben hacer birria pues siguen los pasos que cualquiera conoce en México para preparar tan metódico platillo. El nombre del restaurante es toda una experiencia en sí mismo. Y habría que ser valiente para imitarlo.

