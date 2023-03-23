Social media reacts to Arkansas’ 88-65 loss to UConn

**JOIN THE CONVERSATION WITH ARKANSAS FANS ON THE TROUGH, HAWGBEAT’S PREMIUM MESSAGE BOARD**
Arkansas’ season came to an end Thursday night in an 88-65 loss to the UConn Huskies in the Sweet 16 round of the NCAA Tournament at T-Mobile Arena in Las Vegas.
It was never really in the contest, as the Razorbacks failed to lead at any point. It was the program’s third straight trip to the Sweet Sixteen, but they will not make the Elite Eight this year.
UConn shot 57.4% from the field, 45% from three and had 15 more assists and 12 more rebounds than the Razorbacks. Arkansas was outscored by 18 in the paint and it shot just 31.7% from the field in the contest.
As always, Twitter had thoughts:
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OaWNrIFNtaXRoLCB3aG8gY2FtZSBpbiByZWFsbHkgc2N1ZmZsaW5n
IG9mZmVuc2l2ZWx5LCBhbHJlYWR5IGhhcyBmaXZlIHBvaW50cyBhbmQgaGFz
IGEgY2hhbmNlIGZvciBvbmUgbW9yZSBvdXQgb2YgdGhlIHRpbWVvdXQuIDxi
cj48YnI+VGltZWx5IGRldmVsb3BtZW50IGZvciB0aGUgSG9ncywgZXNwZWNp
YWxseSBnaXZlbiBEYXZpcyYjMzk7IGZvdWwgdHJvdWJsZS48L3A+Jm1kYXNo
OyBLZXZpbiBTd2VlbmV5IChAQ0JCX0NlbnRyYWwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vQ0JCX0NlbnRyYWwvc3RhdHVzLzE2MzkwNDYxNTA4
OTEzODQ4MzM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMjMsIDIwMjM8
L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w
bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt
OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5VQ29ubiBpcyBnZXR0aW5nIHdoYXRldmVyIGl0IHdhbnRzIHJpZ2h0
IG5vdy48L3A+Jm1kYXNoOyBLZXZpbiBTd2VlbmV5IChAQ0JCX0NlbnRyYWwp
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ0JCX0NlbnRyYWwvc3Rh
dHVzLzE2MzkwNTAwOTk3NzgyNzczNzY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
TWFyY2ggMjMsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j
IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz
IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5HcmVhdCBzZWFzb24gYW5kIGFwcHJlY2lhdGl2ZSBvZiB0aGUgcGxh
eWVycyB0aGF0IG1hZGUgaXQgaGFwcGVuLiBBIGxvdCB0byBiZSBwcm91ZCBv
ZiBpbiB0aGUgcHJvZ3JhbS4gTG92ZSB0aGF0IHRoZXJlIHdpbGwgYmUgcm9z
dGVyIHR1cm5vdmVyIGFuZCB3ZSBjYW4gaGF2ZSBob3BlIGZvciBhbiBldmVu
IGJldHRlciBzZWFzb24gbmV4dCB5ZWFyLjwvcD4mbWRhc2g7IFJ5YW4gSGln
Z2lucyAoQHJoaWdnaW5zNDc5KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL3JoaWdnaW5zNDc5L3N0YXR1cy8xNjM5MDUyNzQ2MTA3MjczMjE2P3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDIzLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5VQ29ubiBzaG9vdGluZyA2OCUgZnJvbSB0aGUgZmxvb3Igd2l0aCBs
ZXNzIHRoYW4gNCBtaW5zIGxlZnQgaW4gMXN0IGhhbGbigKYuPC9wPiZtZGFz
aDsgcGludG8gKEBwaW50bzQ3OSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9waW50bzQ3OS9zdGF0dXMvMTYzOTA1MzIwODY5NzA3Nzc2MD9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJjaCAyMywgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BcmthbnNhcyBpcyBvbiBkZWF0aCB3YXRjaC4gTWlnaHQgY2FsbCBp
dCBlYXJseS48L3A+Jm1kYXNoOyBUb255IFBhdGVsaXMgKEBUb255UGF0ZWxp
cykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Ub255UGF0ZWxpcy9z
dGF0dXMvMTYzOTA1MzIxODkzNTM3NzkyMD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5NYXJjaCAyMywgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5
bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu
anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGVyZSBhcmUgYSBwcmVwb3N0ZXJvdXMgbnVtYmVyIG9mIEFya2Fu
c2FzIGZhbnMgaGVyZSBpbiBMYXMgVmVnYXMuLi4gaW5jbHVkaW5nIEpvaG4g
RGFseS48L3A+Jm1kYXNoOyBLZXZpbiBTd2VlbmV5IChAQ0JCX0NlbnRyYWwp
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ0JCX0NlbnRyYWwvc3Rh
dHVzLzE2MzkwNDAyMTAwNTQwNDE2MDA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
TWFyY2ggMjMsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j
IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz
IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5PaCBteSBHb2QgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3kxYmhsM0sx
ckIiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS95MWJobDNLMXJCPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7
IEpvaG4gRmFudGEgKEBKb2huX0ZhbnRhKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL0pvaG5fRmFudGEvc3RhdHVzLzE2MzkwMzExMjU0OTM1NjMz
OTU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMjMsIDIwMjM8L2E+PC9i
bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y
bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z
Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Kb2huIERhbHkgaXMgaGVyZSBpbiBWZWdhczogVGhlIEFya2Fuc2Fz
IFJhem9yYmFja3MgTm8uIDEgZmFuLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
QTNmTXJaZ3lYaSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0EzZk1yWmd5WGk8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgSmVmZiBHb29kbWFuIChAR29vZG1hbkhvb3BzKSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dvb2RtYW5Ib29wcy9zdGF0dXMvMTYz
OTAzNTMzNzEwNzQ2ODI4OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJjaCAy
MywgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo
dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz
ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Pbmx5IG9uZSBtYW4gY2FuIHNhdmUgQXJrYW5zYXMgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90LmNvL3lGQ2JvOWhhOUYiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS95RkNi
bzloYTlGPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJhcnN0b29sIFNwb3J0cyAoQGJhcnN0
b29sc3BvcnRzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2JhcnN0
b29sc3BvcnRzL3N0YXR1cy8xNjM5MDU1MTI4MTg2NDU0MDE5P3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDI0LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K
PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j
b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp
dj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JZiBJIHdlcmUgQXJrYW5zYXMsIEkmIzM5O2Qgc2ltcGx5IHN0b3Ag
VUNvbm4gZnJvbSBtYWtpbmcgc2hvdHMgYW5kIHRoZW4gSSYjMzk7ZCBoaXQg
c2hvdHMgbXlzZWxmLiBSYXpvcmJhY2tzIHRyYWlsIDM0LTE3LjwvcD4mbWRh
c2g7IE1hc29uIENob2F0ZSAoQENob2F0ZU1hc29uKSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Nob2F0ZU1hc29uL3N0YXR1cy8xNjM5MDUwMjUz
ODcyNTU4MDgyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDIzLCAyMDIz
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XZSBnb3QgcmFuIG91dCB0aGUgZ3lt4oCmPC9wPiZtZGFzaDsgcGlu
dG8gKEBwaW50bzQ3OSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9w
aW50bzQ3OS9zdGF0dXMvMTYzOTA2Njk5ODU2NjE4NzAwOD9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJjaCAyNCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz
Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t
L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+
CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Ob3QgZ29pbmcgd2VsbCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vd3Bt
eU9tczNUaCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3dwbXlPbXMzVGg8L2E+PC9wPiZt
ZGFzaDsgTWFzb24gQ2hvYXRlIChAQ2hvYXRlTWFzb24pIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2hvYXRlTWFzb24vc3RhdHVzLzE2MzkwNjg0
Mzc4MDc4NzQwNTE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMjQsIDIw
MjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6
Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1
dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5VQ29ubiBjb21wbGV0ZWx5IG91dGNsYXNzZWQgSW9uYSBhbmQgUmlj
ayBQaXRpbm8uIDxicj48YnI+VUNvbm4gY29tcGxldGVseSBvdXRjbGFzc2Vk
IFNhaW50IE1hcnnigJlzIGFuZCBSYW5keSBCZW5uZXR0LiA8YnI+PGJyPlVD
b25uIGNvbXBsZXRlZCBvdXRjbGFzc2VkIEFya2Fuc2FzIGFuZCBFcmljIE11
c3NlbG1hbi48L3A+Jm1kYXNoOyBKZWZmIEdvb2RtYW4gKEBHb29kbWFuSG9v
cHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vR29vZG1hbkhvb3Bz
L3N0YXR1cy8xNjM5MDcyNDg5NDcyMTMxMDcyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPk1hcmNoIDI0LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh
c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0
cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+
Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5FcmljIE11c3NlbG1hbiB3aWxsIGF0IHNvbWUgcG9pbnQgYXNzZW1i
bGUgYSBGaW5hbCBGb3VyIHRlYW0gYXQgQXJrYW5zYXMuIFRoaXMgcHJvZ3Jh
bSBpcyBpbiBhIGdyZWF0IHNwb3QuIDxicj48YnI+SXTigJlzIGEg4oCcZG93
biB5ZWFy4oCdIHdoZW4gdGhleSB3ZW50IDgtMTAgaW4gY29uZmVyZW5jZSBw
bGF5IGFuZCBzdGlsbCBtYWRlIGl0IHRoZSBTd2VldCAxNi48L3A+Jm1kYXNo
OyBKYW1lcyBCcnlhbnQgKEBLQVRWSmFtZXMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vS0FUVkphbWVzL3N0YXR1cy8xNjM5MDcyMjg4MDg2NjYz
MTY4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDI0LCAyMDIzPC9hPjwv
YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv
cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv
c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5DdXJpb3VzIHRvIHNlZSBpZiBNdXNzIHRha2VzIGhpcyBzaGlydCBv
ZmYgdG9uaWdodC48L3A+Jm1kYXNoOyBUb255IFBhdGVsaXMgKEBUb255UGF0
ZWxpcykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Ub255UGF0ZWxp
cy9zdGF0dXMvMTYzOTA3Mjk0NDIxODQwNjkxMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5NYXJjaCAyNCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg
YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl
dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2
PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5VQ29ubiBvdmVyIEFya2Fuc2FzIGJ5IDIzIC0tLSBpdCB3YXNuJiMz
OTt0IG5lYXJseSB0aGF0IGNsb3NlLjxicj48YnI+V29yc3QgYmVhdGluZyBJ
JiMzOTt2ZSBzZWVuIHNpbmNlIHRoZSBCYXJ6aW5pIGZhbWlseSB3aGFja2Vk
IFNvbm55IENvcmxlb25lIGF0IHRoZSB0b2xsIGJvb3RoLiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3QuY28vUjNUeE94Y0J3VyI+aHR0cHM6Ly90LmNvL1IzVHhPeGNC
d1c8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSm9uIFJvdGhzdGVpbiAoQEpvblJvdGhzdGVp
bikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Kb25Sb3Roc3RlaW4v
c3RhdHVzLzE2MzkwNzc0MDk2NDI0MDU4ODk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+TWFyY2ggMjQsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz
eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz
LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K
Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5PdXIgZGFuY2UgaXMgZG9uZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
VWZ5bDBKNTNkWSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1VmeWwwSjUzZFk8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgQXJrYW5zYXMgUmF6b3JiYWNrcyBNZW7igJlzIEJhc2tldGJh
bGwg8J+QlyAoQFJhem9yYmFja01CQikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9SYXpvcmJhY2tNQkIvc3RhdHVzLzE2MzkwNzc1NDQ4NzkxNjk1
Mzc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMjQsIDIwMjM8L2E+PC9i
bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y
bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z
Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgMTAwdGggc2Vhc29uIG9mIFJhem9yYmFjayBCYXNrZXRiYWxs
IGhhcyBjb21lIHRvIGEgY2xvc2UuIDxicj48YnI+QXMgYWx3YXlzLCB0aGFu
ayB5b3UgUmF6b3JiYWNrIE5hdGlvbiBmb3IgdGhlIGxvdmUgYW5kIHN1cHBv
cnQuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9nYlNkUHhzdjVkIj5waWMudHdp
dHRlci5jb20vZ2JTZFB4c3Y1ZDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBBcmthbnNhcyBS
YXpvcmJhY2tzIE1lbuKAmXMgQmFza2V0YmFsbCDwn5CXIChAUmF6b3JiYWNr
TUJCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Jhem9yYmFja01C
Qi9zdGF0dXMvMTYzOTA3NzYwMDAzNDQzNTA3NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5NYXJjaCAyNCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg
YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl
dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2
PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BcmthbnNhcyBpcyB0aGUgb25seSBTRUMgdGVhbSB0byBoYXZlIHdv
biBhIGdhbWUgaW4gZWFjaCBvZiB0aGUgbGFzdCAzIE5DQUEgVG91cm5hbWVu
dHMuPGJyPjxicj5Ib2dzIG1pZ2h0JiMzOTt2ZSBhbHNvIGp1c3QgbG9zdCB0
byB0aGVpciB0aGlyZCBjb25zZWN1dGl2ZSBGaW5hbCBGb3VyIHRlYW0uPC9w
PiZtZGFzaDsgQ29ubm9yIE8mIzM5O0dhcmEgKEBjam9nYXJhKSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2Nqb2dhcmEvc3RhdHVzLzE2MzkwNzc2
MjI3NzU5Njc3NDQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMjQsIDIw
MjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6
Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1
dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BcmthbnNhcyBmYWxscyB0byBVQ29ubi4gQmUgY2FyZWZ1bCwgc2lk
ZWxpbmUgY2FtZXJhIHBob25lczwvcD4mbWRhc2g7IERhdmUgTWF0dGVyIChA
RGF2ZV9NYXR0ZXIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRGF2
ZV9NYXR0ZXIvc3RhdHVzLzE2MzkwNzc3NTM4Njg2NDg0NTA/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMjQsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8
c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv
bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2
Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BcmthbnNhcyBoYWQgYW4gZXh0cmVtZWx5IGRpZmZpY3VsdCBwYXRo
IHRvIHRoZSBFbGl0ZSBFaWdodCBhbmQgZGFtbiBuZWFyIG1hZGUgaXQgYmFj
ayBmb3IgdGhlIHRoaXJkIHN0cmFpZ2h0IHllYXIuIEJhdHRsZWQgYSB0b24g
b2YgYWR2ZXJzYXJ5IHRvIHN1Y2NlZWQgYXMgbXVjaCBhcyB0aGV5IGRpZC48
L3A+Jm1kYXNoOyBKQyBIb29wcyAoQEphY2tzb25Db2xsaWVyKSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0phY2tzb25Db2xsaWVyL3N0YXR1cy8x
NjM5MDc4MTQxODkyMTA4Mjg4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNo
IDI0LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9
Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh
cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
**JOIN THE CONVERSATION WITH ARKANSAS FANS ON THE TROUGH, HAWGBEAT’S PREMIUM MESSAGE BOARD**