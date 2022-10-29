Sights & Sounds: Nebraska-Illinois

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{{ timeAgo(‘2022-10-29 18:24:13 -0500’) }}
football
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Greg Smith

InsideNebraska

Senior Recruiting Analyst

Greg is the senior football recruiting analyst at Inside Nebraska. He’s been covering Nebraska football since 2013 and also covered everything from championship boxing events to the hoops Final Four.

LINCOLN, Neb. – The Huskers took another tough loss on Saturday.

The team dropped a division game 26-9 against Illinois. Check out the postgame press conference videos here:

Mickey Joseph

Quinton Newsome

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