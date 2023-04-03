Seminole Sidelines: FSU practice No. 1, big baseball/softball weekend

Seminole Sidelines: Scrimmage No. 2 thoughts, recruiting weekend recap

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TheOsceola – Seminole Sidelines: Scrimmage No. 2 thoughts, recruiting weekend recap

{{ timeAgo(‘2023-04-03 13:36:19 -0500’) }}
football
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Patrick Burnham

TheOsceola

Football/Recruiting Analyst

On Monday’s show, Patrick Burnham discusses Florida State recruiting with Charles Fishbein. Then, Patrick and Curt Weiler give their thoughts on scrimmage No. 2 and the Seminoles’ spring practices.

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