Seminole Sidelines: FSU's progress, bowl scenarios, recruiting

Seminole Sidelines: Recruiting update, reflections from Miami Rivals camp

by
TheOsceola – Seminole Sidelines: Recruiting update, reflections from Miami Rivals camp

{{ timeAgo(‘2023-03-31 07:02:48 -0500’) }}
football
Edit


Patrick Burnham

TheOsceola

Football/Recruiting Analyst

Pat Burnham and Charles Fishbein break down top prospects at the 2023 Rivals Miami camp and what makes each player a good fit for the college game.

FSU is in the mix for some of the top 2024 prospects from Florida and the Southeast.

Certain Data by Sportradar and Stats Perform

© 2023 Yahoo. All rights reserved.