Seminole Sidelines: FSU's progress, bowl scenarios, recruiting

Seminole Sidelines: FSU’s progress, bowl scenarios, recruiting

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TheOsceola – Seminole Sidelines: FSU’s progress, bowl scenarios, recruiting

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football
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Bob Ferrante

TheOsceola

Editor

Join us for Seminole Sidelines on Sunday at 6 p.m. Watch below or on our YouTube channel. Patrick Burnham leads a discussion with football analyst Mark Salva as well as senior writer Curt Weiler and recruiting analyst Charles Fishbein.

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