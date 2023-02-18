Seminole Sidelines: FSU's progress, bowl scenarios, recruiting

Seminole Sidelines: FSU spring preview on defensive ends

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TheOsceola – Seminole Sidelines: FSU spring preview on defensive ends

{{ timeAgo(‘2023-02-18 14:23:24 -0600’) }}
football
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Patrick Burnham

TheOsceola

Football/Recruiting Analyst

Pat Burnham and Charles Fishbein discuss FSU’s defensive end unit, including Jared Verse’s unlikely return, the addition of Gilber Edmond and more, before the Seminoles begin spring camp next month.

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