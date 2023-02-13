Seminole Sidelines: FSU's progress, bowl scenarios, recruiting

Seminole Sidelines: FSU sports weekend recap

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TheOsceola – Seminole Sidelines: FSU sports weekend recap

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Ariya Massoudi

TheOsceola

Director of Creative Media

Ariya Massoudi, Curt Weiler, and Bob Ferrante recap Derrick Nnadi and Josh Kaindoh winning the Super Bowl with the Chiefs, FSU Softball’s opening weekend, FSU Men’s and Women’s Hoops, as well as some FSU Baseball.

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