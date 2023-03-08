Seminole Sidelines: FSU practice No. 1, big baseball/softball weekend

Seminole Sidelines: FSU practice No. 1, big baseball/softball weekend

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TheOsceola – Seminole Sidelines: FSU practice No. 1, big baseball/softball weekend

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football
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Patrick Burnham

TheOsceola

Football/Recruiting Analyst

In this edition of the Osceola’s Seminole Sidelines football analyst Pat Burnham is joined by editor Bob Ferrante and senior writer Curt Weiler to talk FSU Football spring practice No. 1 and recap the men’s basketball season and look ahead to women’s basketball, softball and baseball.

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