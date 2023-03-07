Seminole Sidelines: FSU's progress, bowl scenarios, recruiting

Seminole Sidelines: FSU football offensive line spring preview

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TheOsceola – Seminole Sidelines: FSU football offensive line spring preview

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football
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Patrick Burnham

TheOsceola

Football/Recruiting Analyst

Pat Burnham, Charles Fishbein, and Mark Salva break down the offensive line for the Seminoles ahead of Spring Practice. They touch on FSU’s new adds, the depth they’ve built and things to look out for.

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