se ensanchan los cajones de la grilla de salida después de los antecedentes de Ocon y Alonso

Fernando Alonso, en el segundo lugar de largada en Jeddah: se ve claramente cómo el español se ubicó a la izquierda del cajón de salida

Los antecedentes están muy frescos. Dos errores consecutivos que ya no se les puede adjudicar a la casualidad: Esteban Ocon (Alpine) en Bahrein y Fernando Alonso (Aston Martin) en Arabia Saudita ubicaron sus autos en la parrilla de salida fuera de los límites de su cajón y recibieron una sanción por parte de los comisarios deportivos. Ambos episodios llevaron a la FIA a modificar una reglamentación y decidieron ensanchar unos veinte centímetros los cajones que conforman la parrilla de salida, con vistas al Gran Premio de Melbourne del próximo fin de semana.

Cada monoplaza debe respetar su cajón de salida y el español no lo hizo en la última carrera, en la que se impuso el mexicano Sergio Checo Pérez. Sin intención, Alonso ubicó su AMR23 a la izquierda de la marca, por lo que los oficiales de carrera le dieron una penalización de 5 segundos. Una sanción que terminó cumpliendo en la primera parada en boxes. El bicampeón de Fórmula 1 admitió que no se dio cuenta de dónde había parado realmente y tomo consciencia de su falta cuando vio las imágenes de TV: evidentemente, su auto no estaba alineado con las líneas previstas en el asfalto. La entrada del safety car hizo que Alonso aprovechara para cambiar neumáticos y acatar la sanción impuesta.

La mala ubicación de Fernando Alonso en Jeddah que le costó cinco segundos de penalización

En el Gran Premio de Bahrein, Esteban Ocon, su ex compañero de equipo en Alpine, ya había vivido la misma situación. El francés situó su A523 por delante del cajón de salida y esa equivocación, de entrada, le demandó una penalización de cinco segundos, que cumplió en su primera parada en boxes. Pero no sería la jornada ideal para Ocon en la primera fecha del Campeonato Mundial: luego sería sancionado con otras dos faltas (un error de su equipo por ponerse a trabajar antes de cumplirse los cinco segundos y un exceso de velocidad) hasta abandonar.

Después de la cita en Jeddah, Sergio Pérez fue preguntado acerca de que qué tan complicado es ver el cajón de la parrilla de salida. “Es realmente difícil ver dónde has parado. Creo que, en mi opinión, me paré demasiado pronto, pero no tienes ni idea cuando estás en el coche. No sabes si has ido demasiado lejos o por detrás o demasiado adelante”, dijo el mexicano, que amplió una idea que luego tendría su correlato con esta modificación reglamentaria: “Así que creo necesitamos mejor visibilidad para poder hacernos una idea mejor de la que tenemos actualmente. Es bueno que haya una regla, pero al mismo tiempo, a veces es como suerte, para ser honesto, donde te posicionas”, agregó.

Toto Wolff: “No estamos donde queremos estar”

Mercedes todavía no puede ser todo lo competitivo que quisiera después de las dos primeras fechas: con Lewis Hamilton y George Russell, figura segundo en el Campeonato de Constructores con 38 puntos, igualado con el sorprendente Aston Martin y detrás de Red Bull (87), que se perfila para continuar como el dominador.

Toto Wolff, directivo de la escudería alemana, confía en la evolución pero reconoce que todavía falta: “El progreso que vimos en Arabia Saudita fue alentador. Maximizamos el paquete que teníamos y obtuvimos algunos puntos sólidos. Más importante aún, continuamos aprendiendo y entendiendo más sobre el W14 y nuestra dirección de desarrollo. Todos en la base han trabajado arduamente para convertir estos aprendizajes en rendimiento. Las señales que estamos viendo en la fábrica son prometedoras. Sin embargo, tenemos que ir paso a paso y no dejarnos llevar hasta que veamos el rendimiento traducido en tiempo de vuelta en la pista”.

Toto Wolff, de Mercedes, en busca de ser competitivo a la par de Red Bull

En su permanente lucha por maximizar el auto, Wolff amplió: “El orden competitivo detrás de Red Bull es apretado, con pequeños márgenes que tienen un gran efecto en los puntos anotados. Sigue habiendo una diferencia significativa al frente y eso es, en última instancia, lo que nos interesa cerrar. Esperamos con ansias Australia. Es un país serio en su automovilismo con una gran tradición de carreras, y los aficionados son súper apasionados. Albert Park es un circuito con características únicas, al que tendremos que trabajar duro para adaptarnos con el W14. No estamos donde queremos estar, pero eso no nos impedirá correr duro y dar todo lo que podamos”.