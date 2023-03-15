SCOOPHD speaks with 2024 QB Michael Hawkins

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football
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Josh McCuistion

SoonerScoop

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SoonerScoop.com Recruiting Publisher Josh McCuistion catches up with Frisco (Texas) Emerson 4-star dual-threat quarterback Michael Hawkins following the Under Armour Camp in Arlington. Hawkins will make his commitment announcement on April 8.

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