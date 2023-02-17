SCOOPHD chats with OU LB transfer Dasan McCullough

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{{ timeAgo(‘2023-02-17 17:30:23 -0600’) }}
football
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Eddie Radosevich

SoonerScoop

Staff Writer

Staff writer/Videographer for @SoonerScoop of the Rivals network. @FranchiseOK Morning Show. Unofficial 40 Podcast/Eskridge Lexus Postgame Podcast.

Oklahoma linebacker Dasan McCullough spoke to the media for the first time since arriving in Norman about his decision to transfer from Indiana, his relationship with Brent Venables and expectations for spring football that begins next month.

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