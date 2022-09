Robbie Williams encontró una buena manera de celebrar 25 años de carrera

Robbie Williams celebra su cuarto de siglo como solista – Créditos: @David M. Benett

Artista: Robbie Williams. Álbum: XXV. Canciones:“.Let Me Entertain You”, “Come Undone”, “Love My Life”, “Millennium” “The Road To Mandalay”, “Tripping”, “Bodies”, “Candy”, “Supreme”, “Strong” “Eternity”, “No Regrets”, “She’s The One”, “Feel”, “Rock DJ”, “Kids”, “Angels”, “Lost”, “Nobody Someday”, “Lazy Days”, “Hot Fudge”, “Sexed”, “Up”, “More Than This”, “Disco Symphony”, “Better Man”, “Home Thoughts From Abroad”, “The World and Her Mother”, “Into The Silence” Discográfica: Sony Music. Nuestra opinión: bueno.

“El infierno se ha ido y el cielo está aquí. No queda nada por qué temer. Mueve tu trasero, ven aquí. Ahora grita. Soy una efigie ardiente, de todo lo que solía ser. Eres mi roca de empatía, querida (…) Tu mente se quema con los hábitos que has aprendido. Pero somos la generación que tiene que ser escuchada. Estás cansada de tus maestros y tu escuela es un lastre. No vas a terminar como tu mamá y tu papá”. Eso era lo que Robbie Williams cantaba hace 25 años, en “Let Me Entertain You”, cuando era un veinteañero exitoso, que estrenaba su primer disco en solitario, luego de su paso por la boy band Take That.

El aniversario que ahora se cumple, este cuarto de siglo que pasó desde la salida de aquel disco llamado Life Thru A Lens, es la excusa de Williams para publicar un nuevo álbum retrospectivo, con sus grandes éxitos y también con varias novedades, desde temas inéditos hasta colaboraciones con cantantes como Kylie Minogue y una estética por momentos sinfónica, como condimento diferencial, para auto homenajearse. El resultado general es un buen álbum, que bien lo refleja, aunque esa estética elegida no represente con decisión y firmeza un paso para darle un nuevo matiz a su catálogo discográfico. Lo que sí tiene es una contención sonora que se adapta bien a las canciones. En algunos casos, como el del tema que abre el álbum o los súper hits “Rock DJ” y la balada “Angels”, no hay cambios notorios. En otros, como “The Road to Mandalay”, hay una instrumentación diferente y adquieren otro color. Jules Buckley, el director y arreglador convocado, puso al servicio de este disco a un organismo que habitualmente dirige, la Metropole Orkest. La principal característica de esta orquesta es que se trata de una big band, a la manera de las bandas de jazz, pero con elementos de orquesta sinfónica. Eso le permite un comportamiento maleable y adaptable a los criterios de los otros dos arregladores que participaron en el proyecto, Guy Chambers y Steve Sidwell.

Continuar leyendo la historia

La producción de estas versiones está plantada sobre una banda de pop o rock a la que se suma el resto de los colores que la Metropole tiene para ofrecer. La orquesta arma un gran decorado, bastante clásico y atemporal, por momentos conservador, a veces con recursos incidentales de las bandas de sonido originales de películas (”She’s the One” es el claro ejemplo), sin trabajar específicamente sobre las estructuras. Eso se ha respetado. Y Robbie hace su trabajo de crooner pop con el que se ha ganado la vida durante los últimos 25 años, desde que dejó las filas del grupo con el que se hizo famoso. La frutilla de este trabajo es el inédito “Lost”.

La portada de XXV, el nuevo álbum de Robbie Williams

Existen dos versiones disponibles de este álbum que titula con el número 25, pero en romanos (XXV): una edición estándar de 19 canciones, donde se acredita la participación de Kylie Minogue en “Kids” (la australiana grabó en 2000 su disco Light Years y convocó a Williams para que cantaran este mismo tema juntos) y una de lujo, con 29, donde aparecen los extras y las novedades. Entre lo nuevo (eso que podrán disfrutar todos los que accedan al formato digital en plataformas y solo en formato físico aquellos que compren la versión deluxe) aparecen “Disco Symphony”, “More Than This”, “The World And Her Mother” y “Home Thoughts From Abroad”. Todas estas perfectamente contenidas en el universo Williams, con cierta atemporalidad y, al mismo tiempo, con guiños a los sonidos de esta tercera década del siglo XXI. En resumen, XXV es un disco a la medida de los fans de Williams, entendido como un objeto de edición limitada, aunque su producción sea masiva y absolutamente apta para grandes masas de público. Como curiosidad, para cerrar el álbum aparece una segunda versión de “Angels”, que tiene como introducción arpegios de una famosa sonata de Beethoven, “Claro de luna”.

Martín Buscaglia vuelve a Buenos Aires

El artista uruguayo vuelve al país junto a su banda, los Bochamakers, para actuar en el Centro Cultural Güemes de Rosario el 8 de octubre y en Niceto Club de Buenos Aires al día siguiente. Además de repasar toda su discografía, Buscaglia presentará su último disco, Basta de música (2020), con el que estuvo nominado al Premio Gardel en el rubro Mejor Álbum Canción de Autor.

Emir Kusturica llega por última vez con la No Smoking Orchestra

El cineasta y músico serbio-bosnio regresa a la Argentina en el marco de la gira con la que -asegura- se despedirá de los escenarios de todo el mundo. El 1 de octubre se presentará en el teatro Vorterix, en la que será su primera actuación en el país desde el mini tour que en 2016 lo llevó por Mendoza, Córdoba, Rosario, Salta y el Luna Park porteño.

Emir Kusturica en Mendoza, en su anterior paso por la Argentina con la No Smoking Orchestra – Créditos: @Diego Lima

Pez vuelve a La Trastienda

El grupo liderado por Ariel Minimal sigue presentando su disco Acariciar el fuego (2021). En este caso actuarán en un escenario del que ya son habitués: el de La Trastienda Club, este viernes 16 de septiembre en el turno de las 20. En paralelo, Minimal encara a finales de mes una gira por Mar del Plata, Tandil, Benito Juárez y Punta Alta con su nuevo trío, que completan Pepo Limeres y Martín Del Zotto.

Nuevo proyecto de Hugo Lobo

El trompetista de Dancing Mood tiene un nuevo grupo: el Hugo Lobo Cuarteto, con el cual se presenta el próximo 22 de octubre en el Café Berlín de Av. San Martín 6656. La flamante formación incluye teclado, batería, contrabajo y los bronces de Lobo, con los cuales encara obras de compositores como Miles Davis, Dave Brubeck, Burt Bacharach, Chet Baker, Michael Jackson, Chuck Mangione y algunas propias.