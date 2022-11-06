Postgame Interviews after 41-35 win over Cal

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TrojanSports – Postgame Interviews after 41-35 win over Cal

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Jeff McCulloch

TrojanSports

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