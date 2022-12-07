Pitt Panthers basketball Vanderbilt football quarterback recruiting

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{{ timeAgo(‘2022-12-07 06:00:00 -0600’) }}
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Chris Peak

Panther-lair

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The Pitt basketball team has a chance to win its sixth game in a row tonight when the Panthers head to Vanderbilt for a non-conference matchup. Can they get it done? Plus, what’s next with quarterback recruiting?

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