Patricia Bullrich atacó otra vez a Larreta y dio nombres de su equipo económico

La exministra de Seguridad y precandidata a presidenta, Patricia Bullrich.

La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, embistió otra vez contra Horacio Rodríguez Larreta durante una entrevista por TV, con la mira puesta en las internas de Juntos por el Cambio. La jefa del Pro está lanzada ya sin reparos tras el renunciamiento electoral de Mauricio Macri. Además, dio detalles sobre su equipo económico. “¿Quién va a ser su ministro de Economía”?, le preguntaron en TN. “Mi equipo económico lo lidera Luciano Laspina, y en los últimos tiempos hablo mucho con Carlos Melconian”, explicó.

Bullrich habló sobre su competencia con Larreta: “No es contra Horacio Rodríguez Larreta, es lo que yo creo que hoy le hace falta al país. El país no sale adelante con tibieza, sin ideas claras, sin liderazgo claro. En ese sentido, mi ventaja es que he demostrado ese carácter, ese coraje, donde me ha tocado estar, y es lo que me permite decirle a la ciudadanía lo que se hizo, lo que hice y lo que voy a hacer. La clave es que el diálogo tiene que tener un objetivo, la Argentina no tiene que tener más déficit fiscal, tiene que tener un sistema bimonetario, sistemas laborales que no dejen afuera al doble de la población que está dentro del sistema. Abrirse a las nuevas formas de trabajo”.

Por otra parte, consideró que la Argentina necesita un shock para generar confianza: “Todos los cambios que impliquen generar un shock de confianza tienen que ser inmediatos. El 10 de diciembre hay que llevar al Congreso un paquete de leyes, pero hay más cosas que derogar más que votar. Necesitamos un Banco Central independiente que no emita más; que haya salida laboral para la gente que tiene planes, entre otras cosas”, precisó.

Y completó: “Hay que terminar en un control de capitales, el 10 de diciembre hay que llevar el paquete, derogar las normativas que impiden la producción, limpiar todos los organismos que hoy son trabas para las importaciones y las exportaciones, y hay que hacer un pacto fiscal con las provincias para que bajen impuestos, y para que el costo argentino sea compatible con Brasil”

Continuar leyendo la historia

Sobre la renuncia de Macri, rechazó la idea de que se bajó porque no le daban los números. “Mauricio se bajó sabiendo que podía ser presidente”, analizó. “Largó el poder para que otros puedan seguir el camino”, dijo. En cambio, agregó, “Cristina Kirchner puso a alguien pero se quedó con el poder”. “Me encantaría pelearle a Cristina Kirchner. Y le ganaría, sin dudas”, añadió.

La exministra de Seguridad habló luego sobre la figura del presidente Alberto Fernández y aseguró que “no es competencia” para ella. Dijo sentir lástima de que “el presidente sea tan poco presidente” y calificó la interna en el Frente de Todos por las candidaturas como “un debate ridículo”.

Sobre la reunión que el jefe de Estado mantuvo el miércoles con su par norteamericano, Joe Biden, y donde Bullrich fue mencionada en relación a la libre portación de armas, dijo: “Habló de mí adelante de Biden. Es un poco desubicado que un presidente hable frente a Biden de algo que no sabe ni quién es”.

Noticia en desarrollo