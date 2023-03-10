Osceola video: Winston Wright Jr., Derrick McLendon, Greedy Vance

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TheOsceola – Osceola video: Winston Wright Jr., Derrick McLendon, Greedy Vance

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football
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Curt Weiler

TheOsceola

Senior Writer

Wide receiver Winston Wright Jr., defensive end Derrick McLendon and defensive back Greedy Vance discuss their offseason and the start of spring practices.

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