Osceola video: Mike Norvell reflects on scrimmage, Tuesday's practice

Osceola video: Mike Norvell reflects on scrimmage, Tuesday’s practice

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football
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Bob Ferrante

TheOsceola

Editor

Mike Norvell reflects on Tuesday’s practice, what he saw upon review of Saturday’s scrimmage, his thoughts on Ayobami Tifase, Derrick McLendon’s departure and more.

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