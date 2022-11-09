Osceola video: Mike Norvell on Wednesday practice, Syracuse

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TheOsceola – Osceola video: Mike Norvell on Wednesday practice, Syracuse

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football
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Bob Ferrante

TheOsceola

Editor

Florida State coach Mike Norvell discusses Wednesday’s practice with the media. Norvell says there are no alterations to the travel plans due to the storm in the Atlantic Ocean. He also discusses Ryan Fitzgerald and other players.

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