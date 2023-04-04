Osceola video: Mike Norvell on practice 10, scrimmage thoughts

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TheOsceola – Osceola video: Mike Norvell on practice 10, scrimmage thoughts

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football
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Bob Ferrante

TheOsceola

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Mike Norvell discusses practice No. 10 on Tuesday afternoon and gives his thoughts on the second scrimmage.

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