Osceola video: Mike Norvell on Day 3 of FSU's practice

Osceola video: Mike Norvell on FSU’s return to practice field

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TheOsceola – Osceola video: Mike Norvell on FSU’s return to practice field

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Bob Ferrante

TheOsceola

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Mike Norvell discusses Florida State’s return to the practice field on Tuesday afternoon, following spring break.

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