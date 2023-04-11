Osceola video: Mike Norvell reflects on scrimmage, Tuesday's practice

Osceola video: Mike Norvell on FSU’s practice, D’Mitri Emmanuel’s waiver

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football
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Bob Ferrante

TheOsceola

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Coach Mike Norvell discusses Florida State’s practice on Tuesday, quarterback Brock Glenn and what the return of D’Mitri Emmanuel means for the Seminoles in 2023.

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