Osceola video: Mike Norvell on FSU's bowl prep, opportunity for 10th win

Osceola video: Mike Norvell on FSU’s bowl prep, opportunity for 10th win

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Bob Ferrante

TheOsceola

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ORLANDO — Mike Norvell discusses Florida State’s bowl practices, the decisions by veterans to play in the Cheez-It Bowl and the opportunity ahead for a 10th win against Oklahoma on Thursday.

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