Osceola video: Lonni Alameda previews series vs. top-5 Okla. St, Okla.

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Bob Ferrante

TheOsceola

Editor

Florida State softball coach Lonni Alameda discusses Florida State’s games at No. 3 Oklahoma State, a three-game series that begins on Friday, as well as Tuesday’s matchup at No. 1 Oklahoma. All of the games will stream live on ESPN+.

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