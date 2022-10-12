Osceola video: Jordan Travis, Ryan Fitzgerald

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TheOsceola – Osceola video: Jordan Travis, Ryan Fitzgerald

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football
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Bob Ferrante

TheOsceola

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Florida State quarterback Jordan Travis discusses his season and Clemson while place-kicker Ryan Fitzgerald talks about changing his mechanics and how teammates reacted to his 47-yard field-goal attempt before halftime.

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