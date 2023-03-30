Osceola video: Highlights from FSU football spring practice No. 8

Osceola video: Highlights from FSU football spring practice No. 8

by
TheOsceola – Osceola video: Highlights from FSU football spring practice No. 8

{{ timeAgo(‘2023-03-30 18:27:30 -0500’) }}
football
Edit


Curt Weiler

TheOsceola

Senior Writer

Highlights from FSU’s eighth practice on Thursday afternoon.

Certain Data by Sportradar and Stats Perform

© 2023 Yahoo. All rights reserved.