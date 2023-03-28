Osceola Video: Highlights from FSU football spring practice #7

Osceola Video: Highlights from FSU football spring practice #7

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TheOsceola – Osceola Video: Highlights from FSU football spring practice #7

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Curt Weiler

TheOsceola

Senior Writer

After the team had its first spring scrimmage Saturday, Florida State was back at practice Tuesday afternoon, its seventh practice of 15 it is allotted for the spring.

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