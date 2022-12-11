Osceola video: Akeem Dent, Kalen DeLoach discuss reasons to return

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football
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Bob Ferrante

TheOsceola

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Safety Akeem Dent and linebacker Kalen DeLoach talk with the media after Sunday’s practice. Both players chose to return to Florida State in 2023.

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