Osceola video: Adam Fuller, Alex Atkins, John Papuchis on scrimmage No. 2

Osceola video: Adam Fuller, Alex Atkins, John Papuchis on scrimmage No. 2

by
TheOsceola – Osceola video: Adam Fuller, Alex Atkins, John Papuchis on scrimmage No. 2

{{ timeAgo(‘2023-04-01 13:21:01 -0500’) }}
football
Edit


Bob Ferrante

TheOsceola

Editor

Florida State defensive coordinator Adam Fuller, offensive coordinator Alex Atkins and special teams coordinator John Papuchis discuss the scrimmage on Saturday as well as what they have seen in the last week of practices.

Certain Data by Sportradar and Stats Perform

© 2023 Yahoo. All rights reserved.