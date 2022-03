NCAA Tournament Expert Picks, Predictions: Elite 8

NCAA Tournament predictions, college basketball expert picks for the Elite 8 games

* next to the pick means the team will win, but not cover.

Click on each game for the game preview and CFN Prediction

NCAA Tournament Elite 8 Expert Picks

Houston vs Villanova | Duke vs Houston

COMING LATE SATURDAY …

Kansas vs Miami | UNC vs Saint Peter’s

Expert Picks So Far | Tournament Schedule

NCAA Tournament Elite 8

Houston vs Villanova

Line: Houston -2.5, o/u: 128

Eric Bolin, RazorbacksWire.com: Villanova

Jeff Feyerer, CFN: Houston

Pete Fiutak, CFN: Houston

Dan Harralson, VolsWire.com: Villanova

Jeremy Mauss, MWwire.com: Houston

Big Game Ben Niewoehner, CFN Houston

Johnny Rosenstein, SportsBookWire.com: Houston

Nick Shepkowski, FightingIrishWire.com: Villanova

Scott Steehn, WinnersandWhiners.com: Houston

Clucko the Chicken, CFN: Villanova

CONSENSUS PICK: Houston

NCAA Tournament Elite 8

Duke vs Arkansas

Line: Duke -4, o/u: 147.5

Eric Bolin, RazorbacksWire.com: Duke

Jeff Feyerer, CFN: Duke

Pete Fiutak, CFN: Duke

Dan Harralson, VolsWire.com: Duke

Jeremy Mauss, MWwire.com: Arkansas

Big Game Ben Niewoehner, CFN Arkansas

Johnny Rosenstein, SportsBookWire.com: Duke*

Nick Shepkowski, FightingIrishWire.com: Duke*

Scott Steehn, WinnersandWhiners.com: Duke

Clucko the Chicken, CFN: Arkansas

CONSENSUS PICK: Duke

NCAA Tournament Elite 8

North Carolina vs Saint Peter’s

COMING LATE SATURDAY

Line: North Carolina -8, o/u: 137

Eric Bolin, RazorbacksWire.com: COMING

Jeff Feyerer, CFN: COMING

Pete Fiutak, CFN: COMING

Dan Harralson, VolsWire.com: COMING

Jeremy Mauss, MWwire.com: COMING

Big Game Ben Niewoehner, CFN COMING

Johnny Rosenstein, SportsBookWire.com: COMING

Nick Shepkowski, FightingIrishWire.com: COMING

Scott Steehn, WinnersandWhiners.com: COMING

Clucko the Chicken, CFN: COMING

CONSENSUS PICK: COMING

NCAA Tournament Elite 8

Kansas vs Miami

COMING LATE SATURDAY

Line: Kansas -6.5, o/u: 147.5

Eric Bolin, RazorbacksWire.com: COMING

Jeff Feyerer, CFN: COMING

Pete Fiutak, CFN: COMING

Dan Harralson, VolsWire.com: COMING

Jeremy Mauss, MWwire.com: COMING

Big Game Ben Niewoehner, CFN COMING

Johnny Rosenstein, SportsBookWire.com: COMING

Nick Shepkowski, FightingIrishWire.com: COMING

Scott Steehn, WinnersandWhiners.com: COMING

Clucko the Chicken, CFN: COMING

CONSENSUS PICK: COMING

NCAA Tournament Expert Picks, Predictions Results So Far

Eric Bolin, RazorbacksWire.com

Straight Up: 31-19, ATS: 25-25

Jeff Feyerer, CFN

Straight Up: 31-19, ATS: 27-23

Pete Fiutak, CFN

Straight Up: 29-22, ATS: 21-29

Dan Harralson, VolsWire.com

Straight Up: 34-16, ATS: 30-20

Jeremy Mauss, MWwire.com

Straight Up: 31-19, ATS: 27-23

Big Game Ben Niewoehner, CFN

Straight Up: 36-14, ATS: 33-17

Johnny Rosenstein, SportsBookWire.com

Straight Up: 33-17, ATS: 32-18

Nick Shepkowski, FightingIrishWire.com

Straight Up: 34-16, ATS: 25-25

Scott Steehn, WinnersandWhiners.com

Straight Up: 32-18, ATS: 23-27

Clucko the Chicken, CFN

Straight Up: 21-29, ATS: 25-25

CONSENSUS PICK

Straight Up: 34-16, ATS: 30-20

– NCAA Tournament Schedule, Predictions, Game Previews





