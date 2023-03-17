Musselman, Johnson, Walsh preview Kansas

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Mason Choate

HawgBeat

Managing Editor

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Watch Arkansas head coach Eric Musselman, Kamani Johnson and Jordan Walsh preview the second round matchup with Kansas in the NCAA Tournament.

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