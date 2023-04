Maruchi Méndez escribió una novela inspirada en el exilio cubano

Hace más de una década Maruchi Méndez conmovió con el libro autobiográfico “Buscando mi estrella” donde narraba parte de la vida de su hijo, Toti, fallecido en la adolescencia por un problema cardíaco. Ahora Maruchi presenta una historia de ficción con tintes de memorias personales. Por ahora el texto está publicado en inglés, con el título de “Song for Olivia”, aunque en el transcurso de este año se editará en español. “Song for Olivia” (“Canción para Olivia”) da una pincelada de la historia del exilio cubano, partiendo en La Habana de la década de los años 50. “Plantea las dificultades y esperanzas que hemos vivido”, asegura la autora, nacida en la isla y como la protagonista de “Song for Olivia”, arribada a Estados Unidos a temprana edad. “Con el libro quise homenajear la valentía de mi generación”, remarca Maruchi, que hará el lanzamiento oficial el 20 de abril, a las 7 p.m., en la librería Books and Books, de Coral Gables.