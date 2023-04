Horacio Rodríguez Larreta

Horacio Rodríguez Larreta cruzó este martes las críticas que recibió por parte de Mauricio Macri respecto del desdoblamiento electoral en la ciudad de Buenos Aires. “Macri es responsable de lo que él diga. Yo cumplo con la ley”, manifestó. Y agregó. “No entiendo. ¿Macri está en contra de que yo cumpla con la ley? , planteó.

El jefe de gobierno sostuvo, en declaraciones a TN, que cumple con lo que dictamina el Código Electoral de la ciudad. Además de Macri, la decisión recibió cuestionamientos por parte de la titular de Pro, Patricia Bullrich, la exgobernadora María Eugenia Vidal, y el ministro de Gobierno porteño y candidato a sucederlo, Jorge Macri.

En medio de la controversia, el mandatario afirmó que la norma local establece que se vota de esa forma. Además, señaló que “está convencido” de que votar con boleta única “es el mejor método”. “Es lo que viene proclamando Pro y Juntos por el Cambio desde hace años”, justificó.

Larreta rechazó la posibilidad de someter la decisión a una consulta en el partido Pro, tal como dejaron deslizar distintos dirigentes. “Hoy la responsabilidad la tengo yo, y por supuesto me hago cargo. Y me decisión fue obvia, que es cumplir con la ley”, recalcó.

E insistió: “No es una decisión a tomar. La ley no me da la alternativa de ir o no con boleta única. No dice que es potestad del jefe gobierno votar de esa manera. Dice que es una obligación, por lo tanto no hay una decisión a tomar. Hay que cumplir y punto”.

En tanto, rechazó que Mauricio Macri no hubiera estado al tanto de la medida previamente. “Durante el fin de semana, el equipo mío habló con el suyo para adelantarle la decisión”. Esa comunicación ocurrió, según explicó, cuando se encontraba en España visitando a su hija.

“ Uno tiene que cumplir con la ley, independientemente de que el resto se enoje, no se enoje, o se desenoje”, ahondó el dirigente. “No estoy acá para interpretar qué es lo que opinan, por qué lo hacen, por qué si, o por qué no cada uno dice lo dice. En todo caso, hay que preguntarles a ellos”, añadió.

En esa línea, recalcó su autoridad como jefe de gobierno porteño. “Tengo un rol, en el que, además de opinar, tengo que hacer, porque soy el responsable de tomar las decisiones. Yo gobierno y ejerzo las decisiones. Más que opinar, cumplo con la ley”.

Además, Larreta rechazó que intente beneficiar a Martín Lousteau, candidato de la UCR, y sugirió que mantendrá a sus candidatos. “Con la Boleta Única Electrónica van a tener las mismas condiciones Jorge Macri, Soledad Acuña, Fernán Quirós, Martín Lousteau, Ricardo López Murphy, Roberto García Moritán, y Graciela Ocaña, que en algún momento lo insinuó”, explicó.

Rodríguez Larreta señaló sí, en cambio, que fue su decisión avanzar con la modalidad electrónica de la Boleta Única. “Es incorporar tecnología, el escrutinio es más rápido, y ya tenemos experiencia en la ciudad de Buenos Aires”, consignó. “En 2015 [el sistema] funcionó muy bien, el escrutinio estaba terminado a las 19:30″.

Y añadió: “Se acabó esto de la manipulación de las boletas, que el que tiene más fiscales le roba las boletas al otro, la lista sábana, el curro de el que reparte la boleta en la casa”

Quiebre

Una vez consumado el desafío del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri participó de un encuentro en la casa de su exministro de Trabajo, Jorge Triaca, con consultores políticos que trabajan para Juntos por el Cambio y dirigentes vinculados a Patricia Bullrich.

Además de Triaca y Macri, en la mesa estuvo el senador provincial Joaquín de la Torre, uno de los precandidatos a gobernador bonaerense por el sector de la exministra de Seguridad. Una de las especulaciones que se pusieron en marcha en Pro tras la controvertida decisión de Larreta es que el expresidente se volcará con mayor fuerza a favor de Bullrich en la competencia interna por la candidatura presidencial con el jefe de gobierno.

Macri quiere que su primo sea el único candidato de Pro en la ciudad, donde siguen en pie las postulaciones de los ministros larretistas Fernán Quirós (Salud) y Soledad Acuña (Educación). Patricia Bullrich y Jorge Macri tienen un acuerdo político que alimenta la precandidatura a jefe de gobierno del primo del expresidente.

La titular de Pro realizó dos recorridas por la zona norte del conurbano. Uno de sus destinos fue San Isidro, donde apuntaló a Ramón Lanús como precandidato a intendente del distrito que gobierna el radical Gustavo Posse, cercano a Rodríguez Larreta. El otro punto visitado fue Vicente López, distrito en que se mostró con la intendenta Soledad Martínez, la sucesora de Jorge Macri en ese cargo.

El anuncio de separar las elecciones locales de las nacionales impactó fuerte en el Pro. La diputada nacional y también candidata a la Casa Rosada María Eugenia Vidal, fue una de las primeras en rechazar el anuncio. El exmandatario Mauricio Macri se sumó luego a las críticas y habló de “desilusión”.

“El Pro y el Juntos por el Cambio que le prometimos a los argentinos no es este. No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada”, dijo tajante la exgobernadora en su cuenta de Twitter.

Minutos después, fue el mismo Macri el que tomó el guante. “Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión”, acotó el expresidente, que así expuso el momento de mayor tensión con su sucesor en la Capital desde que comenzó el año electoral.