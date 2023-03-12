lair - Video: Capel, players discuss making the NCAA Tournament

lair – Video: Capel, players discuss making the NCAA Tournament

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Panther-lair – Video: Capel, players discuss making the NCAA Tournament

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basketball
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Jim Hammett

Panther-lair

Staff

Pitt head coach Jeff Capel, along with players Jamarius Burton, Nelly Cummings, Greg Elliott, and Blake Hinson all met with the media on Sunday to discuss the Panthers making the NCAA Tournament.

Here is video from that session.

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