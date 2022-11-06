lair - The Panther-Lair Post-Game: Pitt wins a defensive battle against Syracuse

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Panther-lair – The Panther-Lair Post-Game: Pitt wins a defensive battle against Syracuse

{{ timeAgo(‘2022-11-06 05:59:32 -0600’) }}
football
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Chris Peak

Panther-lair

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Pitt held No. 20 Syracuse without a touchdown and only allowed nine points on Saturday at Acrisure Stadium. After the game, we went live to talk about the win and where the Panthers go from here.

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