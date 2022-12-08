lair - The Morning Pitt: What happened in Nashville?

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Panther-lair – The Morning Pitt: What happened in Nashville?

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Chris Peak

Panther-lair

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Pitt’s five-game winning streak came to an end Wednesday night when the Panthers lost at Vanderbilt 75-74. What happened in that game? And what does it mean for Pitt going forward? We’re looking at all angles on today’s Morning Pitt.

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