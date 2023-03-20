lair - The Morning Pitt: The season comes to an end

lair – The Morning Pitt: The season comes to an end

by
Panther-lair – The Morning Pitt: The season comes to an end

{{ timeAgo(‘2023-03-20 05:54:49 -0500’) }}
basketball
Edit


Chris Peak

Panther-lair

Publisher

Pitt’s season came to an end on Sunday when the Panthers lost to Xavier in the round of 32. On today’s Morning Pitt, we’re talking about that game, the season, standout performances, the seniors and a lot more.

Be sure to subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss any of our exclusive Pitt video content.

Certain Data by Sportradar and Stats Perform

© 2023 Yahoo. All rights reserved.